Oudere vrouw naar het ziekenhuis nadat ze met auto in sloot belandt

Een vrouw is zondagavond met haar auto in de sloot beland. Dat gebeurde op de Lage Zandschel in Kaatsheuvel. Ze is daarbij gewond geraakt en moest door de ambulance en brandweer uit haar auto worden bevrijd. Daarna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ze precies met haar auto in de sloot terecht is gekomen, is nog niet bekend. Haar auto moest weggetakeld worden.