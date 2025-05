Op een huis aan de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode is rond een uur zondagnacht een overval gepleegd. Meer informatie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek in en om het huis.

"Veel is nog onduidelijk", laat de politie weten. Het huis waar de overval plaatsvond, is afgezet om zo goed mogelijk eventuele sporen veilig te stellen.