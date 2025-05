Ongeluk met twee auto's zorgt voor vertraging op de A67

Op de A67 bij Lierop is maandagochtend een ongeluk gebeurd tussen twee auto's. De weg was daardoor richting Eindhoven even helemaal dicht. De weg is rond half tien vrijgegeven waardoor de vertraging afneemt. Rond kwart over negen liep de vertraging voor verkeer richting Eindhoven op tot een uur.

Beide bestuurders zijn onderzocht in de ambulances. Een man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een vrouw raakte niet gewond, maar is voor verder onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis in de ambulance.

Een auto belandde door het ongeluk op de zijkant. Rijkswaterstaat heeft de weg na bergingswerkzaamheden vrij kunnen geven. Toen de weg afgesloten was, werd verkeer over de vluchtstrook geleid.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink