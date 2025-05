Verbazing en dolle vreugde over terugkeer carnavalsnummer op Spotify

Ze zijn zelf misschien nog wel het meest verbaasd. Het carnavalsnummer 'Dikke pens' van C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij, dat begin dit jaar de Kies je Kraker-verkiezing van Omroep Brabant won, staat na twee maanden afwezigheid ineens weer op Spotify. "Mensen reageren intens gelukkig!" Waarom het nummer weer valt te beluisteren, is vooralsnog een raadsel.

Daarop zocht de band contact met juristen en trad in overleg met Universal, de platenmaatschappij waar ABBA onder valt. Dat overleg loopt nog steeds. Daarom is Jop verrast dat 'Dikke pens' nu weer op Spotify staat.

Half maart verdween het succesnummer, een parodie op de hit 'Take a chance on me' van ABBA, ineens van de streamingsdienst. Het verzoek om het nummer te verwijderen bleek uit Zweden te komen, het land van ABBA. Jop Roeland van de carnavalsband reageerde destijds verrast. "We hebben namelijk alles netjes volgens de regels gedaan. We zijn ook helemaal niet uit op geld."

"Wíj hebben zelf niks erop gezet", benadrukte Jop maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Er kunnen dus twee dingen aan de hand zijn. Of Universal heeft het gedaan en denkt: let it go. Of het nummer kan er morgen of overmorgen goed weer vanaf zijn. Ik weet het echt niet, ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken."

Volgens hem reageren mensen intens gelukkig op de terugkeer. " 'Jeej, hij is er weer!'. Vrienden, kennissen, maar ook andere mensen op sociale media... We krijgen hartjes en duimpjes en zien dat mensen het gelijk weer online zetten. Het voelt allemaal heel euforisch, maar ik hoop vooral dat alles zo blijft."

De band is nu, samen met de jurist, aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd. Kenners op het gebied van auteursrecht gaven in maart aan dat je niet zomaar een nummer mag maken op de bestaande melodie van een andere artiest. Volgens de auteurswet mag een componist een cover verbieden als diegene vindt dat de goede naam van de maker wordt aangetast of dat het nummer onnodig wordt verminkt.

"Maar wij hebben Universal uitgelegd dat we een parodie hebben gemaakt, geen cover van 'Take a chance on me'", benadrukt Jop. "Dat mag gewoon, daarmee staan we in ons recht. Dat hebben we proberen uit te leggen."