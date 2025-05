Jack loopt naar Rome, 2500 kilometer op krentenbollen met kaas

Jack Schoneveld uit Tilburg legt in z'n piere-eentje een reis af van Tilburg naar Rome, zo'n 2500 kilometer in totaal: met de benenwagen welteverstaan. De 22-jarige is net klaar met zijn opleiding werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En waar sommigen dan een tussenjaar nemen, of op zuipvakantie gaan, heeft Jack hele andere plannen.

Dus een week geleden, op Bevrijdingsdag, besloot hij zijn biezen te pakken. En deze maandag is hij aangekomen in Maaseik in België. "De tocht wordt vandaag vervolgt naar Sittard en over drie dagen wil ik in Duitsland zijn", vertelt Jack terwijl hij zijn tent weer afbreekt. "Daarna loop ik door Zwitserland. Het is de bedoeling dat ik over drieënhalve maand in Rome zit."

Jacks dagen lijken gedurende de tocht op elkaar. "Om een uurtje of acht sta ik op, dan zoek ik een supermarkt op voor mijn krentenbollen met kaas en dan kijk ik via de wandelapp of ik het juiste pad loop. Ik leg elke dag twintig kilometer af, maar dat moeten er op den duur dertig worden."

Dat laatste is niet zonder risico's, zo vertelde hij aan Omroep Tilburg . Hij kwam aan bij een hostel in Valkenswaard dat al volgeboekt was. Toen zette hij zijn tentje op. De locals waarschuwden hem voor wilde zwijnen dus zorgde Jack ervoor dat hij met zijn hoofd tegen een container lag. Die nacht hoorde hij geritsel en voetstappen van dieren en in de verte geknor van wilde zwijnen. Hij lag met zijn zakmes in zijn hand: "Dat heeft me de hele nacht wel wakker gehouden.”

Dan aan het eind van de dag is het de vraag of iemand hem aan een warme maaltijd en een plek om te overnachten kan helpen: "Tot nu toe lukt het vaak, maar zo niet, dan ga ik wildkamperen in mijn tentje."

Met zijn wilde idee wil Jack ook wat goeds doen voor anderen. Daarom zamelt hij met zijn tocht geld in voor Artsen zonder Grenzen, die wereldwijd medische hulp bieden aan slachtoffers in oorlogsgebieden. "Zo wil ik een lichtbron zijn in een wereld waar conflicten toenemen. Mijn doel was om voor elke kilometer die ik loop één euro in te zamelen. Mijn streefbedrag was daarom 2500 euro, maar inmiddels zit ik al over de 3000 euro."

Jack denkt tijdens de voettocht wel een keer een kantelpunt te bereiken. "Ik zou naïef zijn als ik dat niet dacht. Er komen nog flinke hoogteverschillen aan en ik zal lange stukken lopen zónder iemand tegen te komen. Ook de supermarkten en restaurants zijn op sommige plekken op zondag dicht."

Als Jack in augustus - als alles goed gaat - Rome bereikt, geniet hij daar een paar dagen van zijn warme eindbestemming. "Misschien komen familie en vrienden", zegt hij. Na een paar dagen vliegt hij vervolgens terug naar Nederland om een maandje later, in september te beginnen aan zijn master technische werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven.