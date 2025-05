Topsport (in elk geval voor even) niet meer op één voor synchroonzwemzussen

Noortje en Bregje de Brouwer (26) uit Goirle stoppen in elk geval tijdelijk met topsport. De synchroonzwemzussen die vorig jaar in Parijs nog een bronzen olympische plak pakten, gaan op reis door Azië en nemen de tijd om na te denken of ze verder willen gaan met topsport. En zo ja, hoe ze dan hun carrière vervolgen.

De tweelingzussen slaan deze zomer het EK synchroonzwemmen in Portugal en het WK in Singapore over. "Na een succesvol seizoen is het volgers wellicht niet ontgaan dat we een klein stapje terug hebben gedaan. Een stapje terug om ons lichaam en onze geest de tijd te geven om te herstellen van een intensief seizoen vol highlights, maar ook van uitdagingen", zeggen de zussen in een verklaring.

De afgelopen maanden stond het leven van de zussen even niet in het teken van 35 uur training per week, maar in het stoppen van energie in het schrijven van hun scriptie en het afronden van hun bachelor. "Uiteraard zijn wij niet volledig weggestapt van het zwembad en de sport, maar hebben wij juist ons verhaal achter de bronzen olympische medaille doorverteld aan vele mensen, ondernemers en toekomstige talenten", schrijven ze. Om op die manier anderen te inspireren en te motiveren ergens keihard voor te werken: "Deze lijn zullen wij het resterende seizoen doortrekken."

Noortje en Bregje de Brouwer, die op Bevrijdingsdag tijdens het traditionele Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam een optreden gaven voor de koning, kenden een zeer succesvol 2024. Ze wonnen twee gouden medailles op het EK, zilver op het WK en tijdens de Olympische Spelen pakten ze een historische bronzen plak.