Ernstig ongeluk met twee vrachtwagens, automobilist bekneld

Een bestuurder van een auto is maandagochtend bekneld geraakt bij een ongeluk met twee vrachtwagens op de N272 in Sint Anthonis ter hoogte van Boxmeer. Het slachtoffer werd bevrijd door de brandweer en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van een kleinere vrachtwagen is ook naar het ziekenhuis gebracht. De weg is volledig afgesloten voor verkeer.

Een vrachtwagen zou achterop de auto zijn gereden, waardoor de auto op de andere weghelft belandde en frontaal tegen een kleinere vrachtwagen botste.

Een medisch team kwam per helikopter naar het ongeluk om hulp te verlenen. De chauffeur van de andere vrachtwagen raakte niet gewond. De ravage op de weg is groot. Verkeer op de N272 wordt omgeleid. De weg blijft voorlopig dicht voor opruimwerkzaamheden en het bergen van de auto en vrachtwagens.

Foto: Persbureau Heitink

