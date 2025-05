Marco Kroon krijgt aangifte aan de broek van 5 mei-demonstranten

De vijf demonstranten die op 5 mei tijdens de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen werden aangehouden, hebben aangifte gedaan tegen militair Marco Kroon uit Schijndel. Volgens Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten, heeft de bekende officier een van de demonstranten mishandeld. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan "het met geweld verstoren van een betoging".

'Meters meegesleept' Op beelden uit de live-uitzending is te zien hoe Kroon een demonstrant lijkt weg te slepen, volgens Jebbink "meterslang". Daarna ontfermden veiligheidsmensen zich over de demonstrant en voerden ze hem af. De demonstrant liep een schaafwond op.

De politie hield de andere demonstrant en drie mede-actievoerders aan. Volgens Jebbink waren de demonstranten "volkomen vreedzaam" en ook stil tijdens hun protest, "uit respect voor de ceremonie". Kroon had niet op eigen initiatief de betoging mogen afbreken. "Het roept de vraag op wie hier nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de ordeverstoring."

Majoor Marco Kroon was als Ridder in de Militaire Willems-Orde aanwezig tijdens de viering van de bevrijding in Wageningen. Hij werd in 2009 door koningin Beatrix tot ridder geslagen. Hij kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn heldhaftige optreden tijdens een vredesmissie in Afghanistan.