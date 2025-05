Veel steun voor ingrijpen Marco Kroon: 'Situatie goed ingeschat'

Er is maandag veel steun voor Marco Kroon uit Schijndel. Volgens Geert-Jan Knoops, advocaat van de militair, heeft Kroon niks strafbaars gedaan toen hij ingreep tijdens een demonstratie bij de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen. "Je mag natuurlijk een burgerarrest doen als je iemand iets ziet doen wat door de wet verboden is. Marco kan dat prima inschatten, hij is immers getraind om gevaren in te schatten." Ook Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk steunen de militair.

Advocaat Knoops, die Kroon tijdens eerdere rechtszaken bijstond, is maandagmiddag nog niet benaderd door Kroon. "Misschien heeft hij helemaal geen advocaat nodig. Dat is nog niet duidelijk. Iedereen mag natuurlijk aangifte doen", voegt de advocaat eraan toe. "Vrijheid van demonstratie moet beschermd worden en is een groot goed." Ook Eichelsheim, de hoogste militair in ons land, vindt dat Kroon "prima gehandeld heeft", zegt hij tegen Sven Kockelmann op NPO Radio 1. Volgens Eichelsheim, zelf ook aanwezig bij de viering, was de situatie "onvoorspelbaar" en heeft Kroon snel gereageerd. "We gaan zien wat de rechter ervan vindt."

Minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk spreekt zijn dankbaarheid uit voor het snelle handelen van de Majoor.

En ook veel Brabanders vinden het niet terecht dat de demonstranten aangifte doen tegen Marco Kroon, zo blijkt uit reacties op een stelling over de kwestie op de website van Omroep Brabant. Zo zegt Léon Spijkers uit Goirle: "Het is de omgekeerde wereld. Er moet aangifte gedaan worden tegen de demonstranten." Nico uit Dussen zegt hetzelfde gedaan te hebben. "Deze actie is respectloos naar de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten." Patrik Stakenburg uit Tilburg vindt: "Demonstreren op de aangewezen plekken, niet op een herdenkingsdag. Dit is verstoren van openbare orde." En ook Elly uit Rijen komt voor Kroon op: "Zijn we nu helemaal gek geworden? Prima wat Kroon deed. Die demonstranten denken overal mee weg te komen."

Mag het, wat de demonstranten doen? In onze Grondwet staat dat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met één of meer personen in het openbaar een mening mag uiten. Het gedrag van demonstranten is strafbaar als zij iets doen wat in de wet strafbaar is gesteld. Demonstranten moeten zich namelijk gewoon aan de wet houden.

Aangifte tegen Kroon

De vijf demonstranten die op 5 mei tijdens de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen werden aangehouden, hebben aangifte gedaan tegen Marco Kroon. Volgens Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten, heeft de officier een van de demonstranten mishandeld. Ook hebben niet de actievoerders, maar juist hij zich schuldig gemaakt aan 'het met geweld verstoren van een betoging'.