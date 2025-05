Willy en René optimistisch: 'We gaan de banden van de platte kar oppompen'

Zondagmiddag rond een uur of half vier gaf geen mens nog een stuiver voor de kansen van PSV op een nieuwe landstitel. Maar sinds de spectaculaire tweede helft van de Eindhovenaren tegen feyenoord en de niet minder verrassende nederlaag van Ajax tegen NEC dromen alle PSV'ers toch weer van het kampioenschap. Ook clubiconen Willy en René van de Kerkhof hebben de huid al bijna verkocht, terwijl de Amsterdamse beer nog niet geschoten is.

"Ajax was zo verschrikkelijk slecht, dit gaan ze niet meer redden", zegt René. Broer Willy vult aan: "We gaan de banden van de platte kar alvast oppompen." Toch realiseren de gebroeders zich heel goed dat Ajax nog altijd op poleposition staat. "Dat ene puntje dat ze diep in blessuretijd pakten tegen Sparta kan wel heel belangrijk zijn geweest", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Dat Ajax de laatste weken punten is gaan knoeien, kunnen de gebroeders ergens wel begrijpen. "Zij zitten nu in dezelfde curve als waar wij ook in hebben gezeten", zegt Willy. "En onbewust speelt het dan wel een rol dat ze kampioen kúnnen worden. Iedereen zegt tegen die spelers: 'Als PSV van Feyenoord verliest dan kunnen we kampioen worden'. Ze worden overal geconfronteerd met het kampioenschap en dat is misschien hun grote nadeel geweest."

"Maar ik denk niet dat ze het gaan redden. En dat is maar goed ook. De slechtste ploeg van de Eredivisie zou anders kampioen worden." Uiteraard overdrijft René hier een beetje maar Willy is het wel met hem eens. "Het is een schande dat PSV onder Ajax staat, maar ze staan er wel."

Dat PSV toch volop druk op PSV kon houden, is grotendeels te danken aan uitblinker Noa Lang die volgens beide broers geweldig speelde. Dat Lang bij zijn twee doelpunten zijn gram haalde op het Feyenoord-publiek, vonden zij niet meer dan logisch. "Als ik Lang was, was ik bij de goals ook op de hekken geklommen", weet René zeker. "Hij werd de hele wedstrijd uitgefloten en uitgescholden. Ik had hetzelfde geflikt!" Willy zat als voetballer anders in elkaar. "Lang is een enfant terrible en dat was René ook. Ik had het zelf niet gedaan, maar ik snap hem heel goed."

PSV rest in de laatste twee wedstrijden niets anders dan zelf te winnen van Heracles en Sparta en vervolgens te hopen dat Ajax nog punten verspeelt. Dat laatste verwachten de gebroeders. "Natuurlijk kan Ajax zich nog oprichten, maar ik zie dat niet gebeuren", zegt René. "Het zou me niet verbazen als PSV zelfs nog met een paar puntjes meer kampioen wordt." René voorspelt voor woensdag een 1-0 zege van FC Groningen op Ajax, terwijl Willy het op 2-2 houdt. "Het wordt een geweldige ontknoping met twee wedstrijden in vier dagen tijd. Heerlijk!"