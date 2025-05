Geloof in kampioenschap leeft op in Eindhoven, horeca bereidt zich voor

PSV-fans beleefden zondag een knotsgekke dag. Na een comeback tegen Feyenoord en de nederlaag van Ajax is het geloof in het kampioenschap ineens weer helemaal terug in Eindhoven. Ook de horecaondernemers in de stad en de leverancier van de platte kar kunnen hun geluk niet op. “De voorbereiding is na gisteren allemaal een stuk serieuzer.”

Wie PSV een warm hart toedraagt, zat gisteren in een achtbaan van emoties. Nadat de Eindhovenaren op bezoek bij Feyenoord al na tien minuten tegen een 2-0 achterstand aankeken, gaf niemand meer een stuiver voor de huidige nummer twee van de Eredivisie. Maar niets bleek minder waar: de spelers van trainer Peter Bosz wisten de wedstrijd in de tweede helft volledig om te draaien tot een 2-3 overwinning.



Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, verloor Ajax later die middag van NEC, waardoor het gat met de Amsterdammers verkleind werd tot één punt. Kortom: de kampioenskoorts is weer helemaal terug in Eindhoven, voelt ook Ruud Bakker, voorzitter Koninklijke Horeca Eindhoven. “Wij als horeca hebben alle vertrouwen in een kampioensfeest in Eindhoven.”



Alles onder controle

Het wordt een belangrijke week voor horecaondernemers, waarin snel geschakeld moet worden met leveranciers en personeel. Daarbij staan twee zaken centraal: genoeg drank en extra personeel voor zondag. En dat alles moet in een week tijd worden geregeld. Maar van stress is volgens Bakker geen sprake in de horeca. “Wij zijn gewend om snel te schakelen. De Eindhovense ondernemers hebben vaker in een situatie als deze gezeten.” Vorig jaar waren een hoop ondernemers zelfs door hun biervoorraad heen. “Dat laten we niet nog eens gebeuren”, lacht hij.



Bakker geeft wel toe dat de voelsprieten, na de verrassing van zondag, wat meer op scherp staan. “Tot enkele dagen geleden hield niemand rekening met een eventueel kampioenschap van PSV. De voorbereiding is na gisteren veel serieuzer geworden.”



De voorzitter, die zelf een horecagelegenheid in het Philips Stadion runt, hoopt bij een kampioenschap op een vruchtbare dag voor zijn collega’s, maar vooral op een groot feest voor zijn stad. “Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Natuurlijk is een kampioensfeest een mooie financiële impuls, maar het doel is vooral om met z’n allen een mooi feestje voor Eindhoven neer te zetten.”



Kale kar

Waar de voorbereiding in de horeca al in volle gang zijn, wachten ze bij Kusters Logistics, leveranciers van de platte kar van PSV, de aankomende wedstrijd van woensdag nog even rustig af. “We hebben nog niks met de kar gedaan”, vertelt het bedrijf. “Dat gebeurt pas na de wedstrijd van woensdag tegen Heracles Almelo. Als PSV wint, krijgen wij een belletje en mogen we aan de slag. De kar is nu nog helemaal leeg, een vlakke oplegger.”