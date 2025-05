Dishynie krijgt schrik van haar leven door spookrijdster die haar net mist

Dishynie (19) wilde in de nacht van zaterdag op zondag even eten halen, maar kwam onderweg een dronken spookrijdster tegen. Die miste haar maar op een haar. Ze is zó geschrokken dat ze in de avond en nacht niet meer de weg op durft, vertelt ze aan Omroep Brabant.

Het was tussen twee en drie uur 's nachts toen ze net voor de afslag Tilburg-Noord ineens iets 'donkers' op de weg zag. "Een hert dacht ik, want dat is wel vaker." Ze deed haar groot licht aan en zag plotseling een auto met hoge snelheid op haar afkomen. Zonder licht. "Ik moest even twee keer kijken: zie ik het nou goed?", blikt ze terug. Ze stuurde daarom naar rechts. "Maar die auto ging ook naar rechts." Ze stuurde nog verder naar rechts, maar dat deed de spookrijder ook. "Ik dacht: ik moet dit goed doen en trok het stuur helemaal naar links. Bij de vangrail kon ik nét nog terugsturen." Shock

Dishynie zag in de verte een taxi met waarschuwingslichten op de vluchtstrook staan, besloot haar auto daarachter te zetten en de politie te waarschuwen. Het besef dat het erger af had kunnen lopen, daalde steeds meer in. "Toen ik uitstapte, raakte ik in shock en begon ik helemaal te trillen." Haar vriendin die op de bijrijdersstoel zat, nam de telefoon over. Ze kon geen antwoord geven toen de taxichauffeur vroeg of ze oké was. "Ik kon ineens niks meer zeggen, er kwam niks uit mijn mond."