Annie (107) is de oudste inwoner van Brabant: 'Blijven ademen'

Blijven ademhalen. Zo kun je 107 jaar oud worden, toont de oudste inwoonster Annie van Laarhoven-Van Hoven (107) van Brabant uit Den Bosch aan. "Zo simpel is het", vertelt ze. En door gezond te leven, want ze heeft nooit gerookt of gedronken.

De Bossche, die als huishoudelijke hulp haar geld verdiende, heeft verschillende lintjes gekregen. Bijvoorbeeld toen ze de honderd jaar bereikte, omdat ze de oudste Bosschenaar is en lintjes van carnaval. Want ook dat viert ze nog steeds elk jaar. "Zolang ik het kan doe ik het." De benen maken het zwaarder. "Maar ja, ik kan blijven zitten, dus dat scheelt."

"Er moet iemand de oudste zijn hé?", reageert ze, nadat ze hoort dat ze de alleroudste vrouw van de provincie is. Over vijf maanden wordt Van Laarhoven, die in 1917 werd geboren, 108 jaar.

De grootste hoogtepunten van haar leven vindt Annie de geboorte van haar vier kinderen. Ze heeft inmiddels tien kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. Haar zoon Joop overleed in 2005.

Haar bruiloft met haar man Toon op 15 juni 1943 kan ze zich nog herinneren als de dag van gisteren. Ze trouwde tijdens de oorlog en daardoor werd het noodgedwongen klein gevierd. "Het was geen groot feest, dat weet ik nog wel. Want dat kon nog niet." Haar man werd opgeroepen om in de oorlog te werken voor de Duitsers. "Dat was niet leuk, maar het is niet anders", blikt ze terug. Haar man Toon overleed al in 1992.

'Goede genen'

Hoe ze de oudste Brabantse is geworden? "Ik heb altijd normaal geleefd", vertelt ze. Van Laarhoven rookte en dronk niet. "Ik dronk weleens met een feestje, maar niet dat ik echt dronken was." Ze dankt haar hoge leeftijd aan ‘goede genen’, al heeft ze inmiddels haar drie broers en twee zussen overleefd. Toch bleef ze in beweging: zo leerde ze pas zwemmen toen ze al ruim in de zestig was.

Sinds elf jaar woont ze in verzorgingshuis De Grevelingen in Den Bosch. Ze speelt veel Rummikub. "Maar niet elke dag, dan begin ik me te vervelen." Ook doet ze veel dutjes. "Ja, het hoort er ook bij hé", lacht ze. Naast de dutjes is er nog genoeg tijd om te kaarten en puzzelen. "En ik zit graag buiten als het mooi weer is. Ik heb het goed naar mijn zin hier."

De oudste inwoonster van onze provincie was tot voor kort mevrouw Jo Polders-Langeweg uit Oosterhout. Zij overleed op 30 april.