Rijinstructeur en leerlingen rijden onder invloed, blijkt tijdens controle

Vier leerlingen en een rijinstructeur zijn maandag bij een controle van de politie in Eindhoven positief getest op het gebruik van verdovende middelen. Van de vijf is bloed afgenomen.

Ruim 48 lesauto's met leerlingen en instructeurs werden maandag gecontroleerd bij de controle. Het is niet bekend waar in Eindhoven deze controle was en en welke verdovende middelen bij de vijf personen zijn gevonden.

Ook heeft de politie boetes gegeven voor een instructeur die geen pas bij zich had, waarop staat dat hij rijles mag geven.

Rijles met cocaïne

In april werden zes automobilisten in spe in Den Bosch opgepakt voor rijden onder invloed. Opvallend was dat de instructeur onder invloed van cocaïne met een van de leerlingen meereed.