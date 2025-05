FC Den Bosch begint race om promotie met winst: 'Supporters helemaal los'

FC Den Bosch is de play-offs begonnen met een 1-0 overwinning op SC Cambuur. In een vrijwel uitverkocht stadion De Vliert maakte spits Konstantinos Doumtsios maandagavond de enige treffer van de wedstrijd. En zo zetten de Bosschenaren de eerste stap richting Eredivisie, want dat is wat de Bossche aanhang zo graag wil. "De sfeer was fantastisch, de supporters gingen helemaal los. Dit is waar je voor voetbalt", zegt aanvaller Byron Burgering.

Cambuur viel tegen. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie kreeg in de 42e minuut wel een grote kans. Middenvelder Nicky Souren verscheen vrij voor Pepijn van de Merbel, maar de Bossche doelman bracht redding. In de laatste minuten van de eerste helft kregen beide ploegen nog een grote kans, maar de 1-0 bleef op het scorebord staan.

Eredivisie De eerste helft speelde FC Den Bosch zoals de eigen supporters graag willen. Er werd gestreden voor iedere bal en de aanval werd veelvuldig gezocht. Na twintig minuten volgde de openingstreffer van Doumtsios, die na een corner van Byron Burgering vanuit de draai knap binnenschoot. Vanaf de M-Side met de fanatieke supporters werd luidkeels 'We are going up' gezongen, waarmee ze doelen op een promotie naar de Eredivisie.

Twintig jaar geleden speelde FC Den Bosch voor het laatst in de Eredivisie. De laatste jaren gaat het sportief gezien dramatisch met de club, maar dit seizoen werd zowaar de eerste periodetitel gepakt. FC Den Bosch zakte daarna naar de negende plaats, maar toch is er binnen de club vertrouwen in een stunt in de play-offs. Zeker omdat er de afgelopen jaren wel vaker verrassingen waren.

De laatste minuten was van goed voetbal geen sprake meer en trokken de Bosschenaren met veel strijd de overwinning over de streep.

Het ging pas echt los in de laatste twintig minuten. Eerst was het de Bossche invaller Denzel Kuijpers die vrij voor het doel verscheen, maar hij kreeg de bal op het laatste moment niet lekker mee. Kort daarna schoot een andere invaller, Sheddy Barglan, op de Friese keeper Thijs Jansen. Vervolgens was het Wiebe Kooistra met twee grote kansen voor Cambuur. Van de Merbel toonde zich een betrouwbare goalie: hij hield zijn doel schoon.

Het 'We are going up' van de supporters vond verdediger Rik Mulders te voorbarig. "Maar dat we met 1-0 winnen, daar hadden we vooraf voor getekend. We zijn geen ploeg met het beste veldspel of een groot veldoverwicht, maar een echt powerteam. De sfeer was geweldig, maar dat zal het vrijdag in Leeuwarden ook zijn. Onze uitgangspositie is niet verkeerd, maar we moeten minimaal hetzelfde gaan brengen. Dan kunnen we heel ver komen."

Voor aanvang van de wedstrijd was Rik emotioneel. "We kregen video's te zien van dierbaren. Bij mij waren mijn vader, moeder, zus en vriendin in beeld. De emoties kon ik omzetten in motivatie."

Aanvaller Byron Burgering genoot van de Bossche supporters. "We willen presteren en winnen, maar voetbal is ook entertainment. Ik heb soms op het veld met een schuin oog naar onze supporters gekeken, het was genieten."

Volgens de linkspoot is het nu pas rust en begint vrijdag in Leeuwarden de tweede helft. Kansloos is FC Den Bosch deze play-offs zeker niet. "Ik denk dat NAC dat vorig jaar dacht, maar die promoveerden. Al ben ik helemaal niet bezig met voorgaande jaren. Wij focussen ons op ons eigen spel en dan zien we vanzelf wel wat er gaat gebeuren."