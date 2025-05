Babynieuws: tweede kindje op komst voor Frenkie en Mikky

Topvoetballer Frenkie de Jong en zijn jeugdliefde Mikky Kiemeney uit Hilvarenbeek krijgen een tweede kindje. In een bericht op Instagram plaatsen de twee foto's waarin ze hand in hand lopen en de zwangere buik van Mikky te zien is.

De twee trouwden eerder in het geheim in Hilvarenbeek, na twee jaar verloofd te zijn geweest. Ze kennen elkaar al sinds hun middelbareschooltijd in Tilburg. De vonk sloeg in 2014 over toen ze bij elkaar in de klas zaten op het Koning Willem II College. Vijf jaar later verhuisden ze naar Barcelona toen Frenkie overgenomen werd van Ajax.

Onder het bericht stromen de felicitaties binnen