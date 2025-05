Man raakt onwel en botst tegen wegbewijzering

Een automobilist is maandagavond in Asten de macht over het stuur verloren en tegen een wegbewijzering gebotst. Deze brak hierdoor volledig af.

De man is met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar bleek niet meer nodig te zijn. De automobilist is vermoedelijk eerst in de berm terecht gekomen en heeft daarna de macht over het stuur verloren. De weg van Asten naar Meijel is vanwege het ongeluk afgesloten.