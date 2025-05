Dak van auto geknipt na zwaar ongeluk, vrouw naar ziekenhuis

Een auto is maandagnacht gecrasht op de Fressevenweg in Bergeijk. Dit gebeurde rond halfeen. Het ging mis op een recht stuk weg.

De auto slipte door een stuurcorrectie, raakte een boom aan de rechterkant van de weg en schoot over een sloot een akker op. Daar bleef de auto op de zijkant liggen.

Dak

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen. Zij hadden wel grote moeite om de vrouw uit het wrak te bevrijden. Uiteindelijk werd besloten het dak van de auto te knippen om zo het slachtoffer eruit te krijgen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De weg was geruime tijd afgesloten voor al het verkeer.