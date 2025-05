Hier is een wachtlijst voor plezierbootjes, maar er is gewoon plek

Al vijf jaar wil Simon van Ingen graag in Breda een vaste ligplaats voor zijn bootje. En overbuurman Marc Laurijssen aast zelfs al negen jaar op een plekje in de Mark of in de Singel. Maar op de wachtlijst van de gemeente kan er al tijden niemand meer bij. 'Waardeloos en frustrerend', vinden zij. Want voor de deur van de twee Bredanaars zijn zeker twintig lege ligplaatsen.

Varen met een bootje over de singels in Breda is enorm populair. Het verklaart waarschijnlijk dat de vraag naar ligplaatsen het aanbod flink overstijgt en er dus al jaren een tekort is. Iets waar de gemeente mee worstelt en waar ze nieuwe oplossingen voor zoekt. Daar komt tot nu toe echter weinig van terecht. Een paar jaar geleden (besluit 2021) zijn er twintig nieuwe ligplaatsen bijgekomen tussen de Boeimeersingel en het Van Almondepad, maar tot verbijstering van de omwonenden staan die nog altijd helemaal leeg.

"Er zijn heel veel ligplaatsen voor bootjes niet bezet."

"Als je plekken creëert, wijs ze dan ook toe aan mensen met een boot", vindt Marc Laurijssen die vlakbij de aanmeerpalen woont. "Het is nu eind mei en er ligt opnieuw nog helemaal niets. En dat is al jaren zo. Dat is toch hartstikke krom. Volgens mij rammelt het beleid aan alle kanten."

Simon van Ingen bij de ligplaatsen die niet worden gebruikt.

Breda heeft 320 ligplaatsen voor plezierbootjes en het verloop is minimaal. Er worden momenteel geen vergunningen afgegeven en de wachtlijst (nu met 100 personen) is gesloten. Op de website laat de gemeente weten dat ze in 2025 opnieuw bepaalt hoe de ligplaatsen worden verdeeld. Maar wanneer dat ervan komt, is nog volstrekt onduidelijk. "Het beleid op het varen in Breda hangt nauw samen met de Kader Richtlijn Water", zo laat de gemeente Breda weten. "De zogenaamde KRW geeft de verplichting om de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit op orde te hebben. Varen in de singels heeft hier effect op. Er wordt momenteel onderzocht hoeveel recreatiedruk de singels aankunnen. Wanneer dat duidelijk is, kan er beleid geschreven worden."

"Het is zwaar balen als je twintig lege ligplaatsen voor je deur ziet liggen."

"De twintig nieuwe ligplaatsen tussen de Boeimeersingel en het Van Almondepad zijn om dezelfde reden niet vergund", vervolgt de gemeente. "Extra boten geven extra vaarbewegingen wat een effect heeft op het behalen van de doelen uit de KRW." Eerst aanleggen en dan pas onderzoeken. De onduidelijkheid en stroperigheid irriteert de mensen die graag een ligplaats willen hebben. "Ik wil al vijf jaar graag mijn bootje in het water", zegt de 18-jarige Simon van Ingen terwijl hij over de Mark naar de verlaten ligpalen tuurt. "Maar de gemeente wil je nergens mee helpen als je appt of belt. Ze doen niks. Het is zwaar balen en frustrerend als je al jaren twintig onbezette ligplaatsen voor je deur ziet liggen."

"Naast de lege plekken zie je ook bootjes half onder water liggen."

En er is meer frustratie. "Als je een rondje langs de singels doet, zie je naast lege plekken ook boten half onder water liggen", vertelt Marc. "Die worden niet gebruikt, maar de vergunning ervan wordt wel bezet gehouden. Geef ze drie keer een waarschuwing en wijs anders de vergunning aan iemand anders toe." "De gemeente zou eens een flinke controle moeten houden. Kijken of mensen hun ligplaats wel gebruiken en ook controleren of ze niet onderverhuren. En anders hun huur verdubbelen of de vergunning afnemen", vult Simon hem aan. "Er wordt regelmatig op gezonken bootjes gehandhaafd", verdedigt de gemeente Breda zich. "Dit is afhankelijk van capaciteit van boa’s op het water." Marc slaakt nog eens een diepe zucht. "Ik heb er al aan zitten te denken om een rubberboot met motor te kopen", zegt hij. "Opblazen en dan in mijn poort zetten. Maar die dingen zijn hartstikke zwaar, dus dat ga ik niet doen. Het is een ligplaats of niks. Waarom bedenken ze niet gewoon een of ander roulatiesysteem voor de vergunningen. Om de de vijf of tien jaar iemand anders of zo. Hoe dan ook, de gemeente moet er gewoon eens wat aan doen!"