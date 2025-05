Zeven aanhoudingen bij invallen in onderzoek naar drugshandel

Zeven verdachten zijn dinsdag in de vroege ochtend in Eindhoven aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen tussen de 24 en 57 jaar. Er werden invallen gedaan door de politie op zeven verschillende plekken in de wijken Vaartbroek, Woensel, Hemelrijken, de Kruidenbuurt en in het centrum van Eindhoven. Het arrestatieteam van de politie ging met veel kabaal naar binnen en doorzocht de huizen.

Bij de invallen zijn onder andere gegevensdragers, contant geld en luxegoederen in beslag genomen. Het onderzoek begon in 2024 na het onderscheppen en ontsleutelen van cryptocommunicatie. De politie en het Openbaar Ministerie is toen een strafrechtelijk onderzoek gestart. Deuren opengebroken

De politie viel rond zes uur dinsdagochtend een huis aan de Keldermansstraat in Woensel binnen. De deur van het huis werd opengebroken door een arrestatieteam. De politie was met veel eenheden ter plaatse en doorzocht het huis. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.

Rond hetzelfde tijdstip werd er een inval gedaan bij een huis aan de Amelandlaan in Woensel. De buurman hoorde een hoop gebonk en geschreeuw en zag de politie staan toen hij uit het raam keek. Ook bij dit huis brak de politie de deur open en doorzochten agenten het huis.

De inval aan de Amelandlaan (foto: SQ Vision).

Garagebox opengebroken

Aan de Abrikozenstraat in Vaartbroek heeft de politie een garagebox opengebroken tegenover een woonhuis. Agenten doorzochten het huis en de garagebox met twee gespecialiseerde speurhonden van de landelijke eenheid.

Aan de Abrikozenstraat werd een garagebox en huis doorzocht (foto: SQ Vision).

De twee speurhonden doorzochten ook een auto aan de Abrikozenstraat. Elke speurhond heeft zijn eigen specialisme. Zo zijn er honden die naar geld, wapens of drugs zoeken.

Een speurhond doorzoekt de auto (foto: SQ Vision).

Invallen op andere plekken

Ook in panden in de wijken Hemelrijken, de Kruidenbuurt en in het centrum van Eindhoven werden invallen gedaan. In Arnhem en Rotterdam werden vroeg in de ochtend ook invallen gedaan. Het is niet bekend of deze invallen iets te maken hebben met de invallen in Eindhoven.

De inval aan de Keldermanstraat (foto: SQ Vision).

De inval aan de Amelandlaan (foto: SQ Vision).