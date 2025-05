Ontsnapte lynx is na een week weer terug bij zijn ouders

De lynx die een week geleden ontsnapte uit Eindhoven Zoo, is weer terug in de dierentuin. Na een lange zoektocht werd het dier maandagavond gevangen in het bos, op zo'n achthonderd meter van de dierentuin.

De lynx van nog geen jaar oud wist vorige week te ontsnappen uit zijn verblijf. Hij zag vermoedelijk een duif aan de andere kant van zijn kooi en heeft zich in zijn poging om die te pakken te krijgen door het gaas heen gewerkt.