Man (51) zwaargewond door steekpartij, politie zoekt verdachten

Een 51-jarige man heeft maandagavond iets na half elf een 'hevige' steekwond opgelopen bij een steekpartij aan het Broersblok in Bergen op Zoom. Dat meldt de politie. De man uit Bergen op Zoom is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de verdachten.

Of het om één of meerdere verdachten gaat, is niet duidelijk. Over het steekwapen kan de politie ook niets zeggen. Agenten hebben maandagavond eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Het slachtoffer liep volgens de politie een 'hevige' steekwond op. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.