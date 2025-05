Trainer Robert Maaskant weg bij Helmond Sport na mislukte missie

Robert Maaskant vertrekt bij Helmond Sport. De trainer had een contract tot het einde van dit seizoen en beide partijen verlengen de verbintenis niet, zo werd dinsdag duidelijk.

Maaskant kwam in februari naar Helmond als vervanger van de ontslagen Kevin Hofland. De club stond toen tiende in de Keuken Kampioen Divisie en het doel was om een ticket voor de play-offs te veroveren. Onder leiding van Maaskant werden de resultaten echter niet beter en werd er maar twee keer gewonnen in veertien wedstrijden. De ambitieuze Helmonders eindigden teleurstellend op een dertiende plaats.