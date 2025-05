Grote uitslaande brand treft vier huizen, bewoners geëvacueerd

Bij vier huizen aan de Wagenaarstraat in Tilburg heeft dinsdagochtend brand gewoed. Er werd gewerkt op het dak van een van de huizen toen de brand uitbrak. Het vuur sloeg van bovenverdieping van dat huis over naar drie huizen in hetzelfde blok. Bij deze drie huizen woedde de brand vooral binnen. De huizen zijn ontruimd en alle bewoners zijn veilig naar buiten gegaan.

Om tien over half elf liet de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten dat de brand onder controle was. Wel is de brandweer nog een uur bezig met nablussen. Blussen met tuinslang

Drie geëvacueerde bewoners werden rond half elf in de ambulance nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Toen de hulpdiensten aankwamen waren mensen al met een tuinslang bezig om de de brand te blussen. "Uiteraard met goede bedoelingen, maar met een tuinslang kun je geen woningbrand blussen", schrijft de politie op Instagram.

De Stichting Salvage, die hulp verleent na een brand, gaat de bewoners praktische hulp en een luisterend oor bieden. Grote brand

Naast het blok ligt een appartementencomplex. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur uitbreidde naar dat complex. De brandweer schaalde op naar een grote brand. Vijf blusvoertuigen kwamen naar de Wagenaarstraat. Ook politiewagens en een ambulance kwamen naar de plek van de brand.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Rookontwikkeling

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen in de buurt naar binnen te gaan, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer rukt groots uit.