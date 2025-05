Supermarkt is na brand al week dicht en heropening is nog niet in zicht

De Albert Heijn in winkelcentrum Eckart in Eindhoven is een week na de brand in een airco-unit op het dak van het winkelcentrum nog steeds dicht. Voorlopig gaat de supermarkt nog niet open en medewerkers zijn druk bezig met 'de eerste stappen richting herstel'.

"We werken aan een plan voor herstel en de heropening. Zodra we de exacte datum kunnen vaststellen, delen we die uiteraard", laat een woordvoerder van de supermarkt weten.