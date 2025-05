Jordy (27) is door een verkeerde duik in het zwembad veel verloren

Het leven van de 27-jarige Jordy van den Enden uit Lepelstraat staat sinds vorige zomer totaal op zijn kop. Toen hij met vrienden op vakantie in het Griekse Rhodos was, maakte hij een duik in het zwembad en kwam lelijk op zijn nek terecht. Nu, negen maanden en twee operaties verder, zit hij met een dwarslaesie thuis en richt hij zich fulltime op revalideren.

"Ik was zo boos op mezelf", vertelt Jordy terwijl hij weer eens van de fysiotherapeut af komt. "Door het ongeluk brak ik mijn nek en moest ik meteen met de ambulance naar het ziekenhuis in Rhodos. Daar hadden ze te weinig kennis en dus ben ik samen met mijn beste vriend naar het ziekenhuis in Athene gevlogen." Daar werd Jordy met spoed geopereerd. "Toen ik wakker werd, leek het goed te gaan. Maar toen ik in die nacht 42 graden koorts had, sloeg mijn beste vriend gelukkig alarm", vertelt hij. "Toen heb ik elf dagen in coma gelegen." Daar weet de 27-jarige zelf niks meer van.

"Er is gevreesd voor mijn leven."

"Toen is wel gevreesd voor mijn leven", gaat Jordy verder. "Mijn familie was inmiddels overgevlogen en dacht: daar gaat ie, het is klaar. Ik zag ook lijkbleek." Na bijna twee weken coma ontwaakte Jordy toch en werd naar Nederland gevlogen. "Daar moest ik nóg een operatie ondergaan, omdat de eerste niet goed was verlopen." Nu ziet het leven van de twintiger er ineens heel anders uit. "Ik woog 80 kilo en was sportief. Maar drie weken na het ongeluk woog ik nog maar 60."

"Sindsdien ben ik ook niet meer thuis geweest. Ik zit nu in een revalidatiecentrum in Utrecht. Verder had ik net mijn master gehaald op de universiteit, wilde gaan samenwonen met mijn vriendin en had dus net mijn leven op de rit. Dan ga je lekker met je vrienden op vakantie en krijg je dit."

"Computer moet ik gaan bedienen met mijn ogen."

Jordy werkt bij een ICT-bedrijf in Oosterhout. "Gelukkig kan ik bij mijn kantoorbaan wel weer gaan werken. Alhoewel er wel een speciale computer voor me gemaakt moet worden die ik kan bedienen met mijn mond, ogen of spraak. Ik zit namelijk in een elektrische rolstoel en kan mijn armen en handen niet bewegen." Verder moet Jordy nu aangepast gaan wonen. "Ik heb met alles hulp nodig, zelfs als ik jeuk heb moet iemand anders krabben. Ik kan eigenlijk alleen nog praten.

"Bij mij is het glas altijd halfvol."