Rusland over MH17-oordeel van luchtvaartraad: 'Vooringenomen conclusies'

Rusland verwerpt het oordeel van een internationale luchtvaartraad dat het verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat zijn land niet heeft deelgenomen aan het onderzoek en ook de uitkomst niet accepteert. Hij sprak van 'vooringenomen conclusies'.

Omroep Brabant maakte de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' over Paul uit Nuenen, die in één klap zijn hele familie verloor:

'Krachtig signaal'

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17, een vereniging van en voor families en vrienden van slachtoffers van de ramp, kon zich vinden in die uitspraak van de ICAO. "Het is een krachtig signaal aan Rusland om verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden. Dit is exact wat de Werkgroep al jaren vraagt van Rusland. Wij worden hierin nu dus gesteund door een belangrijk VN-orgaan”, zo stond in een verklaring.

Drie jaar na de ramp zette de werkgroep tegenover de Russische ambassade in Den Haag een herinneringsbankje met een boodschap aan Rusland: "Neem verantwoordelijkheid en wees transparant." Ze roept de ICAO-Raad op om intensief te blijven aandringen bij haar leden om zich aan regels te houden om aanslagen op de burgerluchtvaart te voorkomen.