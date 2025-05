Bosz juichte na nederlaag Ajax: 'Ik zag pure blijdschap bij de jongens'

Het is de week van de waarheid voor PSV. Met nog twee duels te gaan, is het gat met koploper Ajax nog maar een punt. Voor trainer Peter Bosz telt alleen de prestatie van zijn eigen ploeg, maakte hij dinsdag duidelijk op de persconferentie op weg naar het duel woensdagavond met Heracles. "Ik hoef tijdens onze wedstrijden niet geïnformeerd te worden over Ajax, ik wil niet bezig zijn met andere velden."

Na afloop van de 2-3 overwinning op Feyenoord zondag smaakte de sigaar goed bij Peter Bosz: "En een kleine whisky ook. In eerste instantie was ik blij dat we de tweede plaats hadden veiliggesteld en daarmee de Champions League haalden. Maar daarna kwam de apotheose met Ajax, dat maakte de dag nog mooier."

De reis van Rotterdam naar Eindhoven was gezellig volgens de trainer. "We hadden in de bus eerst FC Barcelona opstaan. In de rust hebben we Ajax opgezet. Achterin de bus zaten een paar jongens de wedstrijd op hun telefoon te kijken en dat beeld liep een paar seconden voor. De goals hoorden we dus al aankomen. Of ik de vreugde wilde temperen? Als de jongens willen juichen, mogen ze juichen. Ik heb mee staan juichen."

Een verklaring voor de dramatische eerste helft van zijn ploeg in De Kuip heeft Bosz niet. "Negentig minuten geweldig voetbal laten zien is onmogelijk. Maar of het nou spanning was of iets anders, de eerste vijftien à twintig minuten speelden we echt slecht. Daarna herpakten we ons en in de tweede helft zie je hoe goed we kunnen voetballen."