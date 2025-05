Verscherpte grenscontroles en meer toezicht op kleine luchthavens

Het kabinet maakt extra geld vrij voor de Koninklijke Marechaussee om grenscontroles uit te voeren. In een kamerbrief van de ministers Brekelmans en Faber staat dat het grensproces daarmee moet worden versterkt. Met het geld moet onder meer extra toezicht komen op kleinere luchthavens, zoals die in Breda (Bosschenhoofd), Eindhoven en Budel.

Het versterken van het grensproces is een van de prioriteiten van het kabinet. De begroting is daarom aangepast, zo valt in de kamerbrief te lezen. Dit jaar krijgt de Koninklijke Marechaussee 45 miljoen euro extra voor de zogenoemde grenspolitietaak. Dat bedrag loopt op tot 151 miljoen euro vanaf 2029.

Wat is de grenspolitietaak? Het extra geld is voor de zogenoemde 'grenspolitietaak' van de Koninklijke Marechaussee. Die taak houdt in dat grensverkeer op vliegvelden, in zeehavens en langs de kust wordt gecontroleerd op criminaliteit. Sinds eind vorig jaar worden ook strengere controles bij de grenzen met onze buurlanden uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of iedereen in het bezit is van de juiste documenten. In de eerste drie maanden werd 250 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd.