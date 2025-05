Provincie ontving '7 á 10 miljoen' te veel aan wegenbelasting

De provincie heeft door een rekenfout te veel motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst uitgekeerd gekregen. Naar schatting gaat het om een bedrag van tussen de 7 en 10 miljoen euro. Noord-Brabant kreeg niet als enige te veel geld. De Belastingdienst zou ook bij andere provincies in totaal tientallen miljoenen meer dan bedoeld op de bankrekeningen hebben gestort.

Volgens een woordvoerder werd de provincie halverwege april op de hoogte gesteld van de fout. Enkele provincies klopten bij de Belastingdienst aan omdat ze aanzienlijk meer aan motorrijtuigenbelasting ontvingen dan ze hadden verwacht. Samen met de Belastingdienst wordt nu overlegd hoe de te hoge bedragen te corrigeren, laat de provincie Noord-Brabant weten.

"We voeren constructieve gesprekken met de provincies over hoe we dit op een goede en praktische manier kunnen oplossen", zegt ook een woordvoerder van de Belastingdienst.