Rolstoelgebruikers rijden nu makkelijker door De Biesbosch

Een flinke uitdaging. Dat was een bezoek aan De Biesbosch voorheen voor mensen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers. Sinds donderdag is het voor hen een stuk makkelijker om een rondje te maken door het Nationaal Park.

Een ommetje door de oude grienden bij buitenmuseum De Pannenkoek of langs het vogelrijke Laarzenpad in de Kleine Noordwaard. Allesbehalve comfortabel voor mensen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers. Dat moet anders, dacht het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam.

Het museum en een fluisterboot waren sinds de heropening van het Biesbosch MuseumEiland in 2017 al toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. “In het museum moedigen we de bezoekers echt aan om naar buiten te gaan en De Biesbosch zelf te ervaren”, zegt commercieel directeur Annemarie de Stigter. Maar dat was lastig voor mensen met een fysieke beperking.

Dankzij subsidies, fondsen en de inzet van vrijwilligers van het museum, wordt dat nu een stuk makkelijker voor hen. De Stigter is er blij mee. “We zijn ontzettend dankbaar dat er nu nog meer bezoekers kunnen genieten van De Biesbosch.”