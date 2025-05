Jongen krijgt pistool in zijn rug en wordt beroofd van horloge

Een minderjarige jongen is maandagavond beroofd in de Sneekstraat in Tilburg. Hij kreeg een pistool in zijn rug geduwd door twee jongens, die er daarna met de buit op een fatbike weg zijn gereden. De politie is naar ze op zoek.

Het slachtoffer fietste rond half 10 's avonds door Tilburg, toen er twee jongens uit een brandgang kwamen. Ze worden rond de 16 jaar geschat. Het slachtoffer moest afstappen en zijn horloge aan hen geven.

Terwijl hij werd bedreigd, voelde hij een vuurwapen in zijn rug prikken. "Of een voorwerp dat erop leek", zegt de politie. "Daarna vertrokken ze met hun buit op een elektrische fiets met dikke banden." Die daders worden nu gezocht. Het zou om twee minderjarige jongens gaan. De bestuurder was getint, droeg oorbellen, had zwart haar en was slank. Zijn bijrijder is blond, droeg een petje en een zonnebril. Hij had een gezetter postuur.