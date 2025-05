Dit bekende trappistenbier verdwijnt waarschijnlijk nu abdij deuren sluit

De toekomst van trappistenbier Zundert, een van de slechts twee trappistenbieren die Nederland telt, staat zwaar op de tocht. De abdij Maria Toevlucht in Zundert gaat namelijk dicht en zonder monniken mag het bier geen trappist meer heten. Er zijn te weinig jonge monniken om het klooster nog draaiende te houden. Zes monniken waren nog over, die nu een nieuw huis moeten gaan vinden.

De traditie van trappistenbier is al eeuwenoud. Het is bier dat door trappisten, monniken van de orde der cisterciënzers, wordt gebrouwen. En die traditie is zeldzaam.

Nederland heeft twee trappistenbrouwerijen: allebei in Brabant. De grootste is De Koningshoeven, in Berkel-Enschot. Daar wordt La Trappe gebrouwen. Iets verder naar het westen ligt De Kievit, waar Zundert wordt gebrouwen. Een van de varianten, de quadrupel trappist, werd meerdere keren uitgeroepen tot beste bier van Nederland. Maar met nog maar zes monniken in de kloostergangen, sluit die abdij binnenkort haar deuren.

Dat is voor de monniken verreweg het meest ingrijpend, maar ook voor de brouwerij heeft dat enorme consequenties. Trappistenbier mag namelijk alleen trappistenbier heten, als er ook monniken in de abdij wonen. En dat is dadelijk niet meer zo.