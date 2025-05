AI-badmeester helpt in het zwembad: 'Deze is nooit moe'

Een AI-uitvinding uit Eindhoven moet helpen voorkomen dat mensen verdrinken. Een computer herkent of iemand aan het verdrinken is en geeft een waarschuwing. “Een AI-badmeester is nooit moe”, zegt ontwikkelaar Gerald Dicker die op de High Tech Campus werkt.

Na jaren van ontwikkelen wordt het systeem nu getest bij een zwembad in Driebergen. Komend jaar gaan tien Nederlandse zwembaden het systeem uitproberen. Het kan straks wel eens over de hele wereld in openbare zwembaden komen te hangen.

Boven het zwembad waar nu getest wordt, hangen veertien camera’s die verbonden zijn met een computer. Alle zwemmers en hun bewegingen worden gevolgd. Als iemand te lang stil blijft liggen, herkent de computer dat. “Het is een soort digitale badmeester met AI", zegt Dicker van het bedrijf Ocuma. "Constant wordt beoordeeld of iemand boven of onder water is. We hebben het systeem geleerd wanneer het een verdrinking is en wanneer niet. Dat onderscheid kan-ie steeds beter maken naarmate wij het systeem verder ontwikkelen. Het leert van zijn eigen fouten. Je moet er straks blindelings op kunnen vertrouwen.”

Gerald springt het water in en demonstreert het. Met gewichten in de handen zakt hij naar de bodem. De computer registreert dat hij niet meer beweegt en stuurt een melding naar de smartwatch om de pols van de badmeester. Op het schermpje van zijn horloge ziet hij waar Gerald in het zwembad ligt. Ook verschijnt een foto van Gerald. De badmeester springt er meteen in en brengt hem naar boven.