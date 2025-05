Meerdere ongelukken op A58 leidden tot flinke files

Op de A58 van Breda naar Tilburg is woensdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook bij Tilburg Reeshof werd afgesloten, wat tijdens de ochtendspits leidde tot een uur vertraging. Ook op de A58 in de andere richting en een stukje verderop, bij Etten-Leur, zijn ongelukken gebeurd.

Het ongeluk gebeurde rond half acht. De file van Breda naar Tilburg liep snel op tot zo'n dertien kilometer en zorgde op het hoogtepunt voor een uur vertraging. Omrijden was geen optie, omdat er ook een file stond op de omleidingsroute. Rond tien voor acht begonnen de opruimwerkzaamheden. Inmiddels is de weg weer vrij en is de file afgenomen.