Ongeluk met meerdere voertuigen op A58: uur vertraging

Op de A58 van Breda naar Tilburg is woensdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook bij Tilburg Reeshof is dicht, wat leidt tot een uur vertraging. Ook in de andere richting is een ongeluk gebeurd.

De file in de richting van Breda naar Tilburg is zo'n dertien kilometer lang. De bergingswerkzaamheden zijn rond tien voor acht begonnen. "Omrijden is geen optie vanwege file op de omleidingsroute", meldt Rijkswaterstaat. Aan de andere kant, op de A58 van Tilburg naar Breda, is ook een ongeluk gebeurd. Verkeer krijgt daar te maken met iets meer dan tien minuten vertraging.