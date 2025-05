Man aangehouden voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs

Een bestuurder is dinsdagnacht op de Sterrenlaan in Veldhoven aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Hij had ook geen geldig rijbewijs op zak. De politie heeft zijn bestelbus in beslag genomen.

Agenten zagen 's nachts een bestelbus rijden over de Sterrenlaan. Ze besloten de bestuurder te controleren, maar hij zei dat hij geen rijbewijs kon laten zien. Daarop doorzochten ze het voertuig.