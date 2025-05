Man valt met rollator in de sloot, brandweer schiet te hulp

Een man is woensdagochtend met zijn rollator in de sloot langs het Christoffelpad in Valkenswaard gevallen. Omstanders zagen de man liggen en belden de hulpdiensten.

Hoe het komt dat de man in de sloot viel, is niet duidelijk. De brandweer heeft hem uiteindelijk uit het water gehaald en in een isolatiedeken gewikkeld. De man zat volledig onder de modder. Medewerkers van de brandweer hebben hem daarom afgespoeld.

De man zat volledig onder de modder (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).