In deze tien gebieden mag je niet sproeien met oppervlaktewater

Door de aanhoudende droogte neemt waterschap Brabantse Delta nieuwe maatregelen. Sinds woensdagochtend is het in zes extra gebieden in het westen van onze provincie verboden om oppervlaktewater, uit bijvoorbeeld sloten en beken, te gebruiken om boerenakkers of sportvelden te sproeien. In totaal geldt dit verbod nu voor tien gebieden van Brabantse Delta.

Deze lente is tot nu toe de droogste ooit in ons land. Daardoor is de grondwaterstand flink gedaald. Het beregenen met grondwater werd daarom eerder al verboden. Dat er zo vroeg in het jaar in zoveel gebieden een verbod wordt afgekondigd om ook met oppervlaktewater niet te beregenen, gebeurt niet vaak.

In de rode gebieden is het verboden om te beregenen met oppervlaktewater (foto: Brabantse Delta).

Waterschap Rivierenland, onder meer verantwoordelijk voor een deel van het noorden van de provincie, neemt vooralsnog geen extra maatregelen. "We zien de effecten van droogte wel toenemen, maar dat gaat hier toch altijd iets langzamer vanwege de grote rivieren. Daar kunnen we lang oppervlaktewater uit putten." Toch gaat het wel spannend worden geeft een woordvoerder aan. "De situatie in mei lijkt al op de situatie die we normaal in juli hebben. Laagstaande rivieren en alle akkers snakken naar water." Ook bij de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, verantwoordelijk voor het oosten en zuiden van de provincie, worden op dit moment geen extra maatregelen genomen. Wel blijft het eerder ingestelde verbod om grondwater te gebruiken voor het beregenen van grasland van kracht.

Lees ook Verbod op beregenen met grondwater na droogste maart ooit

De droogte baart Rian Govers, waarnemend dijkgraaf van Brabantse Delta zorgen. "Doordat 2023 en 2024 extreem nat waren, bouwde het waterschap wat reserves op. We begonnen deze droge periode met een relatief hoog grondwaterpeil. Maar die voorsprong is door de afgelopen droge maanden alweer ingelopen. Dat stelt ons voor extra uitdagingen." Volgens Govers wordt de situatie per dag bekeken en volgen indien nodig extra maatregelen.