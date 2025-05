Wildgroei aan verkeersborden: 'Je vergeet bijna waar je moet rijden'

Je rijdt een straat in en ziet zó veel verkeersborden dat je niet meer weet waarop je moet letten. Door nieuwe regels voor het weren van vervuilende voertuigen in Eindhoven zijn er weer borden bijgekomen in de stad. Vooral wanneer je van de ring afkomt en naar de Albert Heijn aan de Insulindelaan rijdt, is het een wirwar van borden. "Als ik het echt wil begrijpen, moet ik stoppen om te kijken wat ik moet doen", zegt een buurtbewoner.

Emrullah Yücel Geschreven door

Je steekt op de Insulindelaan net een druk kruispunt over en je wilt daarna rechts invoegen richting de parkeergarage van de Albert Heijn of om secundair te gaan rijden op de Jeroen Boschlaan. De eerste afslag is gereserveerd voor leveranciers, direct gevolgd door twee grote borden met informatie over de milieuzone, borden over de parkeersituatie, een bord voor motorfietsen en haaientanden voor fietsers. Wie linksaf wil, ziet een parkeerverbodsbord en borden vanwege werkzaamheden. Rechtdoor is een doodlopende straat. Op dit kleine stukje weg staan in totaal dertien verkeersborden, waaronder ook borden voor de ringweg, parkeerplaatsen en verkeerssignalering.

Foto met alle verkeersborden (foto: Omroep Brabant)

Henk, die al 50 jaar in de wijk woont, merkt dat het aantal verkeersborden op de weg maar blijft groeien. "Ik kijk er niet meer naar. Het zijn er echt te veel", zegt hij. En met een lach voegt hij toe: "En dan komt er ook nog betaald parkeren hier. Dan komen er nóg meer borden bij."

Deze nieuwe verkeersborden staan in Eindhoven om de milieuzone en de nul-emissiezone aan te duiden (foto: Omroep Brabant).

Ook zijn er mensen die het pas opvalt wanneer hen gevraagd wordt naar de wildgroei aan borden. Zo ook Fidan, die haar bril moet opzetten om alle borden goed te kunnen zien. "Ik herken voornamelijk de borden die voor mij het belangrijkst zijn." Ze vergelijkt het met een lekker bord eten: "Je pakt eerst wat je het lekkerst vindt. En in het geval van de borden: wat het belangrijkst is, zie je het eerst." Volgens buurtbewoners zijn het simpelweg te veel borden. Dat vindt bijvoorbeeld Ali. "Door alle wegwerkzaamheden lijkt er ook nog elke dag één bij te komen", zucht hij. "Links iets, rechts iets, haaientanden op de weg: je weet op een gegeven moment gewoon niet meer waar je moet kijken." De gemeente Eindhoven is om een reactie gevraagd, maar ze geeft aan donderdag niet te kunnen reageren.