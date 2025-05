Drukte voor de lokale krant in een speciale drive-in: 'Geweldige service'

Iedere week op woensdag gebeurt er bij het kantoor van de MooiRooiKrant in Sint-Oedenrode iets opmerkelijks: tientallen mensen komen het huis-aan-huisblad halen. Zo ook deze week. Van dorpsbewoners die niet kunnen wachten tot de krant wordt thuisbezorgd tot mensen uit een ander dorp die het nieuws niet in de brievenbus krijgen. Ieder komt met een eigen reden, weet krantenmaker Jeroen van de Sande.

Al moet hij deze keer toch even goed in zijn ogen wrijven, want het is anders dan andere weken. Vanwege het vijftienjarig bestaan van de krant is er een ludieke actie, vertelt Van de Sande. "We hebben als verrassing een kranten drive-in opgetuigd." Voorbijgangers kunnen bij het eerste loket de lokale kranten die ze willen hebben kiezen. Bij het tweede loket rijgen ze de kranten mee. "We geven niet alleen de krant van hier, maar dus ook van andere dorpen. Veel families uit het dorp zijn verhuisd naar andere dorpen, maar willen wel op de hoogte blijven."

Een voorbeeld van zo'n situatie volgt vrij snel als Truus Schevers-van de Velde langs komt rijden. Ze komt uit Sint-Oedenrode, maar woont al lang in een dorp iets verderop. "Ik ben een Rooise, maar woon in Schijndel. Ik krijg de krant van hier niet bij mij thuis, dus daarom komt mijn zus mij iedere week ophalen."

"Ze vindt de krant van Schijndel verschrikkelijk en wil graag de Rooise krant", vult haar zus, Mieke Saris, aan. "En dan halen we die wekelijks altijd even op om een beetje bij te blijven."

Will van Eert komt samen met haar man ook nog even langs de drive-in. "Geweldig! Ik kom hier vaker. Nu gaan we op vakantie, dus nemen we de krant nog even snel mee." De krant komt later die dag in de brievenbus, maar toch rijdt ze samen met haar man speciaal even langs. "Daar kunnen we niet op wachten, omdat we nu gaan. Dus ik haal hem even op. Ook voor de buren. Die staan bij ons op de camping en lezen graag het nieuws van ons dorp, maar ook van de andere dorpen. Die kranten neem ik daarom ook meteen mee."