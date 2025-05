Vader van Noa Lang wil geen aangifte doen na knock-out

Jeffrey Lang, de vader van PSV-speler Noa Lang, gaat geen aangifte doen tegen de toeschouwer die hem vorige maand op een jeugdvoetbaltoernooi in Rotterdam knock-out sloeg. "Het gaat prima", zegt hij lachend in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Er is nooit wat aan de hand geweest, maar acht seconden." Daarmee doelt hij op de acht seconden die hij bewusteloos was.

De jeugdscheidsrechter heeft geen last meer van de klap die hij vorige maand kreeg, vertelt hij op de radio. Lang was daar scheidsrechter en werd naar de grond geslagen door een ouder die vond dat hij een hoekschop had moeten geven en geen achterbal. Jonge voetballertjes die alles zagen gebeuren, lopen na het geweld huilend weg. "We hebben allemaal emoties", vertelt Lang. "Die klap boeit me niet, ik ben wel wat gewend. Het gaat om die kinderen, dat vond ik het ergste", benadrukt hij. Hij denkt niet dat het toeval is dat de video deze week pas online verscheen. "Ik durf te wedden dat het online is gegooid na de wedstrijd van zondag."

Onderling bijgelegd

In die wedstrijd scoorde zijn zoon Noa tweemaal in de topper tussen Feyenoord en PSV. Na de doelpunten provoceerde hij de Rotterdamse fans. "De video ging al weken rond in Rotterdamse appgroepen. Het komt uit die hoek." De voetbalvader en scheidsrechter wil geen aangifte doen. "Ik ben van de straat, daar doe ik niet aan." De dader en hij hebben het onderling bijgelegd. "Hij heeft me netjes gebeld en honderd keer zijn excuses aangeboden." 'We maken allemaal fouten'

We hebben het als 'twee mannen' uitgesproken. "Ik zei: 'Bro, dingen gebeuren in het leven, we maken allemaal fouten. Ik ben ook geen lieverdje geweest'. Hij gaat binnenkort voor me koken en dan is het klaar." Lang hoopt dat het incident daarmee afgedaan is. "Noa moet shinen, niet ik. Ik shine nu op een negatieve manier, hij op een mooie manier."