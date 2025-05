Vrouw helpt buren met snoeien op het dak en durft niet meer naar beneden

Een goedbedoelde actie om planten te snoeien op het dak, eindigde voor een vrouw uit Helmond met een ritje in de hoogwerker van de brandweer naar beneden. De vrouw wilde haar buurvrouw helpen bij het snoeien van planten tegen de gevel van haar huis aan de Baroniehof in Helmond. Maar toen ze eenmaal op het dak van haar buurvrouw was geklommen, durfde ze niet meer terug.

De vrouw klom door het zolderraampje op het dak en trok een aantal takken en bladeren van de gevel. De buurvrouw gooide vervolgens een tas aan een touwtje met daarin een snoeischaar naar haar toe. Het touwtje brak en de tas kwam halverwege het dak te liggen.

De vrouw wilde dit tasje pakken, maar durfde zich niet verder te verplaatsen. Dat kwam door de takken en bladeren die halverwege los op het dak lagen. De vrouw durfde ook niet meer terug naar het zolderraampje te gaan. De buurvrouw besloot daarom de brandweer te bellen. De vrouw is uiteindelijk door de brandweer met een hoogwerker van het dak gehaald. Eenmaal op de grond, konden beide vrouwen er wel om lachen. Het snoeiwerk laten ze voortaan toch aan iemand anders over.

De vrouw is met een hoogwerker van het dak gehaald (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).