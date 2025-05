Waterbesparing gaat niet snel genoeg, provincie wil maatregelen

De maatregelen om drinkwater te besparen komen te traag op gang. Dat oordeelt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat woensdag werd gepubliceerd. Er zijn concrete maatregelen nodig om tekorten te voorkomen. In Brabant is is al langer duidelijk waarom: in het westen van de provincie is nu al niet te garanderen dat er tijdens droogte of onverwachte omstandigheden nog water uit de kraan komt. En ook de rest van de provincie koerst op zo'n scenario af.

"De urgentie voor drinkwater is onverminderd hoog", zegt een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Brabant Water. "In West-Brabant is het code rood. Nieuwe bedrijven krijgen niet zomaar een aansluiting op drinkwater, dat wordt eerst afgewogen." Reden te meer om in te grijpen. De provincie stelde vorig jaar een lijst met maatregelen op waarmee een drinkwatertekort afgewend moet worden. Op die lijst staat onder andere dat er meer drinkwater gewonnen moet worden, dat grondwater beter beschermd moet worden en dat er drinkwater uit andere bronnen, zoals zout water, gehaald moet worden.

Ook moet er water bespaard worden. Volgens de Rekenkamer daalde het drinkwatergebruik van huishoudens wel, maar het is de vraag of die daling doorzet. Daarnaast is niet zeker of de daling gevolg is van beleid, of van bijvoorbeeld natte zomers en stijgende energiekosten. Het is de bedoeling dat in 2035 100 liter water per persoon per dag gebruiken. In 2023 stond dat aantal op 119 liter.