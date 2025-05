Deze pastorie met zwembad en buitenbar staat te koop: 'Huis met karakter'

Voor het gezin Bisschops is het misschien wel dé hemelse plek in Oploo. Toch zijn de huidige bewoners van plan om hun opgeknapte pastorie naast de kerk te verkopen. Wat daar de reden van is? Dat vertellen ze tijdens een kop koffie (of iets sterkers) aan een potentiële koper. De vraagprijs doet vermoeden dat het een interessant gesprek gaat worden.

Corné Verschuren Geschreven door

Marcel Bisschops, zijn vrouw Marilyn en hun vier kinderen wonen sinds 2019 in het centrum van het kerkdorp Oploo. "Het was een toevalstreffer. We woonden in Gelderland in het buitengebied en waren op zoek naar een huis midden in een dorp. Zo konden onze jongste kinderen meer contact konden maken met andere kinderen." Om meer kans te maken vergrootte Marilyn op Funda het zoekgebied met vijf kilometer. Toen kwam deze pastorie in beeld. "We zijn ernaartoe gereden en waren meteen verliefd op het herenhuis. Over de prijs waren we het snel eens", beschrijft Marcel hun succesvolle zoektocht.

Het huis was zo goed als instapklaar. Marilyn: "Ik ben interieuradviseur. We hoefden het huis alleen maar naar onze smaak te tillen. Het grootste gedeelte van het huis was wit geschilderd. Wij hebben voortgeborduurd op onze voorgangers. Alle ruimtes in het huis hebben een kleur gekregen. Ons huis is daardoor warmer geworden." Meer karakter

De pastorie in Oploo is een modern vrijstaand huis met een grote tuin en een zwembad. Daarnaast heeft het huis twaalf kamers, waarvan zeven slaapkamers. In en om het huis heeft kunstenaar Juul Baltussen uit Westerbeek speciaal voor dit huis een buitenbar, een trap en enkele beelden bij het zwembad ontworpen. "Die geven ons huis nog meer karakter."

Eén van de slaapkamers (foto: Blinq Lab/Makelaardij Twan Poels).

Volgens Marcel had de pastorie wel te maken met achterstallig onderhoud. "We zijn bijvoorbeeld vier maanden bezig geweest met het vervangen van het voegwerk. Daarnaast was het huis ook toe aan verduurzaming, Zo zat er in delen van het huis geen dubbele beglazing. Ook hebben we 46 zonnepanelen op het dak gelegd." Met pijn in het hart

De oudere kinderen van het gezin Bisschops hebben inmiddels het ouderlijk huis verlaten. Marcel: "Het maakt voor ons de weg vrij om andere woonruimte te zoeken. Dat kan overal zijn: in Nederland of in het buitenland. We nemen bij verkoop wel met pijn in het hart afscheid van de pastorie. Maar soms slaat de twijfel toe. Het is echt een heerlijk huis om in te wonen. Met 566 vierkante meters is het nu al aan de ruime kant. Nu de meiden weg zijn, is het voor de rest van het gezin nog ruimer."

Foto: Blinq Lab/Makelaardij Twan Poels.

Voor de verbouwde pastorie is belangstelling, maar vooralsnog is de kogel nog niet door de kerk. "Er zijn enkele bezichtigingen geweest. De vraagprijs van 1.395.000 euro past bij een dergelijk pand. Bovendien duurt de verkoop langer. Pas als de pastorie is verkocht, ondernemen we verdere stappen. Het wachten is op de juiste koper." Marcel heeft wel vertrouwen dat die potentiële koper zich snel zal aandienen. "Er wordt steeds vaker vanuit huis gewerkt om de reistijd naar bijvoorbeeld de randstad te vermijden. Dan kun je beter op afstand in de provincie gaan wonen. Hier in Oploo zijn de mensen hartelijk. Je hebt hier meer woonplezier en meer kwaliteit van leven.