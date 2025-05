Titelrace PSV: Hoopvolle fans verzamelen zich, dit zijn de scenario's

18.05

Er zijn vandaag vier scenario's mogelijk, tijdens de voorlaatste speelronde. We zetten ze voor je op een rij.

Scenario 1: Ajax wint, PSV verliest. Dan is de titelstrijd vandaag al beslist en is Ajax landskampioen geworden. Ajax staat nu met één punt voor op PSV, maar daar zouden bij dit scenario nóg drie punten bijkomen. Met nog maar één laatste speelronde na vandaag, zijn die vier punten voor PSV niet in te halen.

Scenario 2: PSV wint, Ajax verliest. In dat geval is PSV na vandaag koploper in de titelrace. Na het verlies tegen NEC in eigen huis van afgelopen zondag, kreeg Ajax een knauw te verduren. De vraag is of ze zich vandaag kunnen herpakken, of verliezen tegen Groningen. Als ze dat doen, kan PSV zondag tegen Sparta nog landskampioen worden.

Scenario 3: Ajax wint, PSV speelt gelijk. Daarmee is de titelstrijd nog altijd niet beslist. PSV heeft een veel hoger doelsaldo en zondag moet Ajax nog tegen FC Twente. Als de Amsterdammers dat vervolgens verliezen, dan wint PSV door hun doelsaldo.

Scenario 4: Ajax en PSV winnen allebei, verliezen allebei of spelen gelijk. Dan blijft het puntenverschil tussen de clubs hetzelfde en hebben we vanavond nog geen nieuwe landskampioen. Zondag zal de titel dan worden bepaald, op de slotdag van de eredivisie.