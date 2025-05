'Goed' gesprek advocaten Peter Gillis en koper vakantieparken over deal

Peter Gillis en zijn advocaat hebben woensdag een 'goed' gesprek gevoerd met de advocaat van Taeke Dijkstra, de koper van Gillis' vakantieparken. Ze gaan er verder over praten met de bedoeling dat de koop doorgaat, melden de advocaten. Eerder wilde Dijkstra niet betalen vanwege de problemen van Gillis met de Belastingdienst.

Advocaat Oscar van Oorschot overtuigde Dijkstra vorige week weer in gesprek te gaan. "Er is een andere sfeer gecreëerd. De komende weken praten we verder, met als doel om de transactie af te ronden", zegt Van Oorschot. Hij wil niet zeggen wat er precies is besproken.

Gillis dwong onlangs via een kort geding af dat de deal van 185 miljoen euro moet doorgaan en dat Dijkstra moet zeggen wie de geldschieters zijn. Anders moet hij een dwangsom betalen van 100.000 euro per dag. "De bal ligt bij Dijkstra om aan te geven wie de financiers zijn en hoe het gefinancierd wordt", aldus Gillis' advocaat Erik Braun.