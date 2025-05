PSV wint en kan zondag kampioen worden want Ajax speelt gelijk

PSV heeft het behalen van een nieuw kampioenschap in eigen hand gekregen. PSV was woensdagavond zelf veel te sterk voor Heracles Almelo en won met 4-1. Ajax speelde gelijk tegen FC Groningen, in blessuretijd werd het 2-2. PSV staat nu eerste in de Eredivisie en moet op zondag bezoek bij Sparta en daar zelf winnen om zeker te zijn van de titel. Het gelijkspel van de concurrent werd in Eindhoven groots gevierd. Het stadion was minutenlang blijven zitten omdat het in Groningen veel langer duurde.

En wat een feest was het ruim nadat het duel van PSV al was afgelopen en Ajax ver in de blessuretijd een doelpunt tegen kreeg van FC Groningen. Het Philipsstadion werd 'gek' omdat het 26e kampioenschap ineens heel dichtbij is gekomen.

PSV liet vanaf de eerste minuut zien dat het maar één ding wilde: winnen met zo mooi mogelijk voetbal. Heracles Almelo hield het achttien minuten vol, maar daarna walsten de Eindhovenaren over de gasten heen. Met hoofdrollen voor Malik Tillman en Ismael Saibari.

Beide middenvelders scoorden twee keer, waarvan de laatste van Tillman een prachtig afstandsschot in de bovenhoek was. Met de 4-0 ruststand mocht Heracles Almelo niet eens mopperen, want dit PSV was in alles oppermachtig.

Ismael Saibari en Sergino Dest. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

In de rust paste trainer Peter Bosz twee wissels toe. Hij gaf Sergino Dest en Ivan Perisic rust en bracht Tyrell Malacia en Johan Bakayoko. PSV bleef de baas op het veld en het was wachten op de 5-0. Het gejuich in het Philips Stadion kwam niet vanwege een goal van de thuisploeg, maar door het doelpunt van FC Groningen tegen Ajax. Door de 1-1 kwam PSV virtueel aan kop in de Eredivisie.