Na nederlaag bij Feyenoord heeft RKC wonder nodig

Het doek lijkt voor RKC definitief gevallen. Door een 2-0 verlies bij Feyenoord moet er een wonder gebeuren om nog kans te maken op handhaving. Ook Willem II verliest, maar toch lijkt plaats 16 zeker.

Na rust kwam RKC er nog nauwelijks aan te pas. Het enige sprankje hoop dat er nog was, werd in de 69e minuut definitief kapot geschoten door Feyenoord-spits Ayase Ueda. RKC creëerde amper kansen meer, maar bleef volle bak strijden. Helaas mocht dit niet meer baten en bleef het 2-0.

Kort hierna moest spits Oskar Zawada de strijd staken en dus kon aanvoerder Michiel Kramer, die normaal vaak als stormram gebracht wordt, het veld koud betreden. Niet veel later was het nota bene Kramer die een bal van de lijn haalde. RKC liet bij vlagen erg verzorgd voetbal zien en keeper Spenkelink leek onpasseerbaar in de eerste helft. Toch ging het enkele seconden voor rust fout voor de ploeg van Henk Fraser. Een voorzet van Feyenoord werd ingekopt door Igor Paixão, die de 1-0 ruststand op het bord zette.

Nadat de Feyenoord-aanhang een prachtig spandoek ter herdenking van de oorlog in Rotterdam liet zien, werd er stipt acht uur afgetrapt in De Kuip. In het eerste kwartier kwam RKC er voor het eerst gevaarlijk uit. Een counter uit het boekje eindigde voor de voeten van Mohamed Ihattaren, die met een bekeken schot Feyenoord-keeper Wellenreuther bijna verraste.

Door dit verlies lijkt degradatie onvermijdelijk voor RKC. De club moet zondag hopen op een zelden eerder vertoond wonder om de laatste strohalm voor de zestiende plaats te pakken.

Paniek in Tilburg

Ook Willem II wist wederom niet te winnen. Na een half uur spelen was het Younes Namli van PEC Zwolle die de Tilburgers met een prachtig afstandsschot pijn deed. Zelf kwamen de Tricolores niet verder dan een paar schotjes.

Kort leek het toch nog goed te komen in het uitverkochte Koning Willem II Stadion. Jesse Bosch maakte namelijk in de 72e minuut de gelijkmaker. Maar helaas was de vreugde van korte duur. In de 79e minuut maakte PEC Zwolle de 1-2. Hierbij bleef het in Tilburg en dus zet Willem II de slechte reeks van 2025 voort, waarin nog niet werd gewonnen.

Lang leek het zondag nog spannend te worden voor Willem II. Almere City stond vrijwel de gehele wedstrijd voor en zou Willem II naderen tot twee punten. Gelukkig voor de Tilburgers scoorde Fortuna Sittard in de 79e minuut gelijk, waardoor plaats 16 voor Willem II zeker lijkten ze dus de play-offs ingaan.

Laatste kans RKC

Voor RKC lijkt het doek te zijn gevallen. De ploeg van Henk Fraser moet een gat van drie punten en een verschil in doelsaldo van tien goedmaken in de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, om Willem II voorbij te gaan.

Met een zestiende plaats is Willem II ook niet zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Het zal dan in de play-offs moeten strijden met clubs uit de Keuken Kampioen Divisie om volgend seizoen wederom in de Eredivisie uit te mogen komen.

NAC Breda, dat al veilig is voor degradatie, verloor met 3-0 bij NEC.