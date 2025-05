Luuk de Jong geeft toe: 'We hadden het eigenlijk al opgegeven'

Dat PSV komende zondag kampioen kan worden op bezoek bij Sparta Rotterdam is volgens Luuk de Jong ongelofelijk. Tijdens de persconferentie na afloop van het met 4-1 gewonnen duel met Heracles Almelo gaf de spits toe dat hij een aantal weken geleden geen vertrouwen meer had in de goede afloop. Maar in vier wedstrijden tijd gaat PSV van negen punten achterstand naar een punt voorsprong. "Voetbal kan gek zijn."

Na de wedstrijd tegen Heracles Almelo bleven de spelers van PSV op het veld staan. Het was uiteindelijk teammanager Bas Roorda die via familie op de tribune bij FC Groningen hoorde dat het 2-2 stond. Daarna klonk een enorm kabaal vanaf de tribunes. "We hadden echt niet meer durven dromen dat we op de eerste plek zouden staan", zegt De Jong.

"Je ziet dat er spanning komt kijken bij de momenten dat je moet presteren. Het is makkelijker voor een ploeg om te jagen dan om opgejaagd te worden. Tegenstanders ruiken bloed. Ik spreek uit ervaring. Wij hebben op het juiste moment onze vorm teruggevonden en druk op Ajax gezet."

PSV-middenvelder Ismael Saibari, rechts Luuk de Jong. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

Op het veld en de tribunes was er een enorme ontlading na het laatste fluitsignaal in Groningen. Toch blijft De Jong voorzichtig. "Het was een gekkenhuis in het stadion, maar we moeten het wel afmaken als team. Alleen dan kunnen we feest gaan vieren. Sparta Rotterdam is een goede ploeg, het is een lastige uitwedstrijd voor ons. We moeten doen waar we goed in zijn, zoals we tegen Heracles in de eerste helft lieten zien. Goed voetballen, afjagen en met heel veel energie."